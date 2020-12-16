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#ملتقى_الميزانية_2021 ينطلق اليوم تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل

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#ملتقى_الميزانية_2021 ينطلق اليوم تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل #ملتقى_الميزانية_2021 ينطلق اليوم تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل
يشارك في الفعالية وزراء المالية والصحة والتجارة و"البيئة" ووزير النقل

#ملتقى_الميزانية_2021 ينطلق اليوم تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل

قالت وزارة المالية إن اليوم -بإذن الله- ينطلق ملتقى إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، وأوضحت المالية أن ذلك يأتي تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل مع المواطنين والمستثمرين والمجتمعين الدولي والمحلي.

يشارك في الفعالية وزراء المالية والصحة والتجارة و"البيئة والمياه" ووزير النقل.

وكان قد أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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