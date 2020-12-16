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السديس يدشّن خدمات تقنية بمكتبة المسجد النبوي: إرث ثقافي ممتد عبر التاريخ

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السديس يدشّن خدمات تقنية بمكتبة المسجد النبوي: إرث ثقافي ممتد عبر التاريخ السديس يدشّن خدمات تقنية بمكتبة المسجد النبوي: إرث ثقافي ممتد عبر التاريخ
أكد أهمية بذل أقصى الجهود لتطويرها وتذليل الصعوبات كافة لمرتاديها

السديس يدشّن خدمات تقنية بمكتبة المسجد النبوي: إرث ثقافي ممتد عبر التاريخ

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبة المسجد النبوي، أمس، جهاز النداء الآلي للتواصل مع زوّار المكتبة، وجهاز الجرد الذكي بتقنية "RFID".

وأشاد بما تمثله مكتبة المسجد النبوي من إرث ثقافي إسلامي ممتد عبر التاريخ الإسلامي المجيد، مؤكداً أهمية بذل أقصى الجهود لتطويرها، وتذليل الصعوبات كافة لمرتاديها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتهيئة وسائل التقنية الحديثة لتمكين رواد المكتبة من الباحثين وعامة الزائرين من الاستزادة بما فيها من علوم ومعارف موثوقة.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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