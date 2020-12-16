أخبار عاجلة

اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة -
شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار -
شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة -
الغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من ألمانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثيم: الميزانية حملت بشارات مباركة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة

Print
العثيم: الميزانية حملت بشارات مباركة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة العثيم: الميزانية حملت بشارات مباركة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة
قال: استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص

العثيم: الميزانية حملت بشارات مباركة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله"، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1442 / 1443هـ).

وعبّر العثيم عن إشادته بالميزانية المباركة بما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية، والتأكيد على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق بخطى واثقة نحو المزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وأشار العثيم إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل، فضلاً عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وأشاد العثيم، بالتوجيهات التي تجعل الميزانية تعطي الأولوية لحماية وصحة المواطنين والمقيمين وصحتهم، و مواصلة الجهود المباركة للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وختم العثيم، تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.شركة عبدالله العثيم القابضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات

اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات

الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع

الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع

معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"

معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"

ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية

ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية

شبكة عيون الإخبارية