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"علشان توصل بالسلامة".. المرور تقدم روشتة للقيادة الآمنة في الأمطار

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"علشان توصل بالسلامة".. المرور تقدم روشتة للقيادة الآمنة في الأمطار "علشان توصل بالسلامة".. المرور تقدم روشتة للقيادة الآمنة في الأمطار

مصراوي Masrawy

10:14 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران:

تنفذ الخدمات المرورية بالإدارة العامة للمرور، خطة الطوارئ بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار الأحوال الجوية ويحرص رجال المرور على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة والحد من الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية والساحلية عبر الدفع السيارات الحديثة المزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة الحالة المرورية والأمنية ميدانيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح وإغلاق الطرق في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توزيع الخدمات الإغاثة العاجلة على مداخل ومخارج المحافظات.

وتحرص الإدارة العامة للمرور، على التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

وتقوم إدارة المرور بعمليات تكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كافة مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور.

ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
وفى سياق متصل قال مصدر أمنى مسئول بان الإدارة العامة للمرور، وزعت إرشادات عامة وتعليمات لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدي السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أي ضحايا نتيجة الأمطار بالطرق.

كما تضمنت : يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وشملت النصائح : أنه يجب تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أبى اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية، خطة مرورية محكمة بالتنسيق مع المحافظات المعنية والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لمنع ظهور أي تكدسات أو حوادث مرورية نتيجة مياه الأمطار وتوزيع سيارات الشفط حتى تكون جاهزة عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التي يتم الإخطار بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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