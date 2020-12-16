لهذا السبب.. هوندا تستدعي 1.79 مليون سيارة من حول العالم

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تراجع سهم الشركة في التعاملات اليوم ببورصة طوكيو بنسبة 0.42

أعلنت شركة هوندا اليابانية، استدعاء 1.79 مليون سيارة من جميع أنحاء العالم، في أربع حملات منفصلة؛ بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة، وبعضها مرتبط بنشوب حرائق.

وذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية، أن واحدة من حملات الاستدعاء تشمل 268 ألف سيارة من طراز CR-V بين عامي 2002 و2006 لاستبدال المفاتيح الرئيسية للنافذة الكهربائية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية لم ترد أنباء عن وقوع إصابات؛ لكن تم الإبلاغ عن 16 حريقًا لها صلة بالموضوع، وتستدعي هوندا أيضًا حوالى 735 ألف مركبة من الولايات المتحدة من طراز Accord بين عامي 2018 و2020 وAccord Hybrid وInsight بين عامي 2019 و2020 لتحديث برنامج وحدة التحكم في هيكل السيارة.

ولدى هوندا أيضًا عمليتا سحب تتضمنان 430 ألف سيارة في 22 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا، مع استخدام الملح الصخري بشكل كبير لفحص عمود الإدارة الأمامي وربما استبداله.

وتغطي عمليات الاستدعاء بعضَ السيارات من طراز 2012 Honda Civic Hybrid، وHonda Fit بين عامي 2007 و2014، وAcura ILX بين عامي 2013 و2015 إلى جانب Honda Accord vehicles بين 2013 و2015.

وقالت شركة هوندا إن قطع الغيار غير متوفرة لجميع المركبات المشاركة في عمليات استدعاء عمود الإدارة؛ مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات فيما يتعلق بأي من عمليات الاسترداد.

وتراجَعَ سهم الشركة في التعاملات اليوم ببورصة طوكيو بنسبة 0.42 إلى 3048 ين أي 29.46 دولارًا.