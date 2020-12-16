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وزير الرياضة عن ملف #الرياض 2030: نحن نمتلك شغفاً حقيقياً بفضل الرؤية الكبيرة

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وزير الرياضة عن ملف #الرياض 2030: نحن نمتلك شغفاً حقيقياً بفضل الرؤية الكبيرة وزير الرياضة عن ملف #الرياض 2030: نحن نمتلك شغفاً حقيقياً بفضل الرؤية الكبيرة
قال: استضفنا عديداً من الفعاليات الرياضية الكبرى وشغفنا لاستضافة المزيد ينمو

وزير الرياضة عن ملف #الرياض 2030: نحن نمتلك شغفاً حقيقياً بفضل الرؤية الكبيرة

قال وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن ملف #الرياض 2030 يحظى بدعم كبير من الشركات الخاصة، ومجتمعنا سيسهم بشكل فعال وقوي في إنجاح الحدث.

وأضاف خلال عرض ملف #الرياض 2030 في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقدة حالياً في مسقط: "استضافة #الرياض 2030 لدورة الألعاب الأولمبية تأتي في مقدمة أولوياتنا، ونحن نمتلك شغفاً حقيقياً بفضل الرؤية الكبيرة".

وتابع: "استضفنا عديداً من الفعاليات الرياضية الكبرى، وشغفنا لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية ينمو".الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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