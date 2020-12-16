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الصراع في تيجراي: اليونيسيف تحذر من أزمة تهدد 2.3 مليون طفل

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الصراع في تيجراي: اليونيسيف تحذر من أزمة تهدد 2.3 مليون طفل الصراع في تيجراي: اليونيسيف تحذر من أزمة تهدد 2.3 مليون طفل

مصراوي Masrawy

10:07 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أديس أبابا- (بي بي سي):

حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 2.3 مليون طفل في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا محرومون من المساعدات الإنسانية، وذلك مع تواصل الصراع في المنطقة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن: "حماية هؤلاء الأطفال، وكثير منهم من اللاجئين والنازحين داخليا، يجب أن تكون أولوية".

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مع الإثيوبية، تقول وكالات إغاثة إنسانية إنها ممنوعة من الوصول إلى تيغراي.

وتخوض القوات الحكومية مواجهات مع مقاتلين من تيجراي منذ 4 نوفمبر الماضي.

وتقول الحكومة إنها تسيطر على المنطقة وأن الصراع انتهى، لكن جبهة تحرير شعب تيجراي تقول إنها مازالت تقاتل على عدة جبهات.

ويسود اعتقاد بأن مئات الأشخاص، بل حتى الآلاف، قتلوا في الصراع، بينما فر نحو 50 ألفا إلى السودان المجاور.

وقالت اليونيسيف في بيان: "كلما تأخر الوصول (إلى الأطفال) كلما زاد وضعهم سوءا، مع نقص إمدادات الغذاء - بما في ذلك الغذاء العلاجي الجاهز الذي يستخدم لعلاج حالات سوء تغذية الأطفال - والأدوية والمياه والوقود وضروريات أخرى".

وطالبت اليونيسيف بـ"الوصول بشكل عاجل ومستمر وغير مشروط وغير متحيز إلى جميع الأسر المحتاجة أينما كانت".

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية ولا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الأمر.

لماذا اندلع الصراع في تيجراي؟

تصاعد الصراع في نوفمبر ، عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن هجوم عسكري على القوات الإقليمية في تيجراي.

وقال أحمد إنه فعل ذلك ردا على هجوم على قاعدة عسكرية للقوات الحكومية في الإقليم.

جاء هذا التصعيد بعد شهور من الخلاف بين حكومة أديس أبابا وقادة جبهة تحرير تيجراي، الحزب السياسي المهيمن في المنطقة.

ولما يقرب من ثلاثة عقود كانت الجبهة في مركز السلطة قبل أن يتم تهميشها بعد أن تولى آبي أحمد منصبه في عام 2018 في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة.

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