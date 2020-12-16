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اليوم.. إطلاق #منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
الغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من ألمانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو يقال إنه يظهر معاملة خفر السواحل اليونانية اللاإنسانية مع المهاجرين في بحر إيجه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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