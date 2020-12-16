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اليوم.. إطلاق #منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
الغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من ألمانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | حلقة خاصة عن أزمة كورونا مع منتخب الشباب - وحوار مع الناشئات أبطال منتخب السلة (حلقة كاملة)
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:05 صباحاً
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