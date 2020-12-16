بعد تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة .. مدير مركز التنبؤات الجوية يكشف تطورات حالة الطقس

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الغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من ألمانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
"ضحية كورونا".. "صيادلة الغربية" تنعى الدكتور محمود أبوداود
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
استياء وزير القوى العاملة بسبب "أجهزة الحاسب الآلي على مكاتب موظفي بورسعيد"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
لليوم الثاني.. تطهير ديوان عام الإسكندرية بعد إصابة المحافظ بكورونا - صور
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
وزير القوى العاملة يمكن مبادرة الاحتياجات الخاصة في بورسعيد
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
كلفة 3.8 مليون جنيه.. إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بجامعة الإسكندرية- صور
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
صور.. طلاب هندسة أسيوط يحصدون جائزة أفضل فريق في رالي السيارات الكهربائية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
صور.. فض حفل زفاف ومصادرة "7 شيش" في الشرقية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
اعتمدها المحافظ.. ننشر جداول كافة المراحل التعليمية في الإسكندرية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
صور.. تكريم اللجنة الفرعية لحماية الطفل في طهطا بسوهاج
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الأحد 20 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
بعد تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة .. مدير مركز التنبؤات الجوية يكشف تطورات حالة الطقس
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:05 صباحاً
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