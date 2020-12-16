مصرع طفلة تحت عجلات سيارة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، تحت عجلات سيارة أجرة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بمركز سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج التعليمي، بوصول الطفلة "أروى. ح" 5 أعوام، وتقيم بناحية التلول الشرقية، جثة هامدة.

وأفادت والدتها "شيماء. م" 34 عامًا ربة منزل، أنه أثناء لهو ابنتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة أجرة قيادة "أدهم. خ" 24 عامًا سائق، ويقيم دائرة المركز ما أدى لوفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بمواجهة قائد السيارة قرر أنه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.