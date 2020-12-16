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السيطرة على حريق اندلع في منزلين بسوهاج

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السيطرة على حريق اندلع في منزلين بسوهاج السيطرة على حريق اندلع في منزلين بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:51 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في منزلين دون وقوع خسائر بشرية، في مدينة البلينا.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، بنشوب حريق بمنزلين بناحية الحلافي دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بحظيرة ملحقة بمنزل ملك "أسعد. ح" 47 عامًا عامل وامتدت النيران لحظيرة منزل مجاور ملك شقيقه "محمد" 31 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

ورجح المذكورين أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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