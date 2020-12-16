"لا للشابو".. مبادرة شبابية لمواجهة انتشار المخدرات في سوهاج- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أطلق اتحاد شباب برديس بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، منذ يومين، مبادرة "لا للشابو"، لمواجهة تعاطي هذا النوع من المخدرات بين الشباب.

ويجوب أعضاء اتحاد شباب برديس والذي يضم حوالي 40 شابًا من مختلف العائلات والقبائل بالقرية غالبية شوارع مركز ومدينة البلينا، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لتوعية المواطنين بخطورة المخدرات على الصحة العامة لمتعاطيها وخطورتها على المجتمع من حيث ارتكاب الجرائم والأعمال الخارجة عن القانون.

ووزع شباب المبادرة منشورات على أصحاب المحال التجارية والمارة بالشوارع مكتوب فيها "أوقفوا الشابو، مبادرة من اتحاد شباب برديس لمحاربة مخدر الشابو، للحفاظ على مستقبل أبنائنا وشبابنا، ادعم مبادرة اتحاد شباب برديس، لا للشابو".

وطبع شباب المبادرة عبارات "لا للشابو.. اتحاد شباب برديس" على جدران المنازل بالأماكن العامة وتجمعات المواطنين.

ولاقت المبادرة التي أطلقها مجموعة من الخريجين وطلبة الجامعات والثانوية العامة استحسان الأهالي بمدينة البلينا والقرى المجاورة، مؤكدين دعمهم الكامل لفكرة مواجهة تعاطي مخدر الشابو وغيره من أنواع المخدرات الأخرى.

وقال محمود رفاعي، المتحدث باسم اتحاد شباب برديس، إن الهدف من المبادرة هو الدور المجتمعي ومساندة أجهزة وزارة الداخلية ومساعدتها في القضاء على مخدر الشابو الذي ظهر بمركز البلينا وبعض المراكز المجاورة، للحفاظ على صحة الشباب وأمن واستقرار المجتمع.

وأضاف "رفاعي" أن مركز شرطة البلينا ضبط خلال العام الماضي العديد من المواطنين وخاصة الشباب لاتهامهم بتعاطي مخدر الشابو أو الاتجار فيه، ما يعود بالسلب على هؤلاء الأشخاص وأسرهم والمجتمع بصفة عامة.

وناشد المتحدث باسم اتحاد شباب برديس المواطنين بالتفاعل مع المبادرة وتعميمها ليس فقط على مستوى مركز ومدينة البلينا، وإنما على مستوى الجمهورية.

وأشار "رفاعي" إلى أن مخدر الشابو يجلبه بعض العاملين من إحدى الدول العربية التي يعملون بها لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة غير مهتمين بمجتمعهم وشبابه، وأنه لا توجد دولة في العالم يواجه نظامها الأمني المخدرات بمفرده، ولكن على المجتمع دور كبير، لقدرته على إقناع المواطنين وقربه منهم، مطالبًا بتوسيع دائرة التعاون المجتمعي لمواجهة المخدرات وتعاطيها، حفاظًا على المجتمع.