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رفع 16 كشك تعيق أعمال توسعة وتطوير الطرق في بورسعيد

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رفع 16 كشك تعيق أعمال توسعة وتطوير الطرق في بورسعيد رفع 16 كشك تعيق أعمال توسعة وتطوير الطرق في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:34 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الأربعاء، لإزالة الأكشاك والإشغالات التي تعيق أعمال توسعة وتطوير الطرق.

وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أنه يجري رفع اللافتات والإشغالات ونقل الأكشاك التي تعيق أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة، مؤكدًا أنه جرى رفع لافتات بامتداد شارع النصر، كما جرى رفع ونقل 6 أكشاك بامتداد شارع عدلي، و10 أكشاك بامتداد شارع الأمين.

وأوضح أنه يجري توسعة الطرق من الجانبين، وفتح الشوارع الجانبية لتحقيق سيولة مرورية ومنع التكدس والاختناق المروري الذي كانت تعاني منه هذه الشوارع لسنوات طويلة.

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