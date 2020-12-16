وفاة عامل تناول كحول عن طريق الخطأ بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بحالة إعياء شديد، عقب تناوله كحول بطريق الخطأ، بمدينة سوهاج، وجرى إيداع الجثة المستشفى، والعرض على النيابة.

تلقى مأمور قسم أول شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "خالد ا" 33 عامًا عامل، ويقيم شارع الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة القسم مصابًا بإعياء وقيئ وتوفي عقب ذلك.

وأفاد شقيقه "محمد" 25 عامًا عامل، ووالدته "جمالات. ع" 51 عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول مادة "كحول سائل" بطريق الخطأ، ظنًا منه أنه مياه ما أدى لوفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.