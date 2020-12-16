أخبار عاجلة

رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات إلى 10 مليارات ريال -
تشديد أمني ومأمورية خاصة.. بدء جلسة الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه -
ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر -
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا -
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة -
حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دبلوماسي إيراني ينفي عقد لقاء مع ممثل عن بايدن في سلطنة عمان

Print
دبلوماسي إيراني ينفي عقد لقاء مع ممثل عن بايدن في سلطنة عمان دبلوماسي إيراني ينفي عقد لقاء مع ممثل عن بايدن في سلطنة عمان

مصراوي Masrawy

08:43 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

طهران - (د ب أ):
نفى مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ما تردد عن أنه التقى أحد مندوبي الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته هذا الأسبوع إلى العاصمة العمانية مسقط.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عراقجي القول إن "الذين ينسجون روايات عن لقاءات وهمية لا يمتلكون إدراكا صحيحا للظروف الراهنة".

وأوضح أن زيارته لمسقط استمرت أربع ساعات فقط، وكان هدفها المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان ألمح إلى استعداد بلاده للتعاون مع بايدن. وعلق في وقت سابق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالقول: "نشعر أن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

شبكة عيون الإخبارية