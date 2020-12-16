أخبار عاجلة

رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات إلى 10 مليارات ريال -
تشديد أمني ومأمورية خاصة.. بدء جلسة الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه -
ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر -
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا -
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة -
حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

طوكيو تسجل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
طوكيو تسجل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوكيو تسجل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:42 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت حكومة العاصمة اليابانية أنه تم تسجيل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في (طوكيو).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 48 ألفا و668 حالة.
يشار إلى أن المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

شبكة عيون الإخبارية