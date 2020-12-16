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البيت الأبيض: مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

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البيت الأبيض: ترامب مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية البيت الأبيض: مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

08:38 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام أن منافسه الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بالانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية"، وفق سكاي نيوز.

وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص".

وأعلن، الاثنين، فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

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