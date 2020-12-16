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المتحدثة باسم البيت الأبيض: "" لن يستسلم.. "ما جرى خطوة واحدة فقط"

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المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ترامب" لن يستسلم.. "ما جرى خطوة واحدة فقط" المتحدثة باسم البيت الأبيض: "" لن يستسلم.. "ما جرى خطوة واحدة فقط"
"ماكناني": حملته مستمرة في تقديم الطعون القانونية رغم نتائج المجمع الانتخابي

المتحدثة باسم البيت الأبيض:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام، أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، هو الفائز بانتخابات نوفمبر؛ وبالتالي صار الرئيس للولايات المتحدة.

وقالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطًا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية".

وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية، وحملة الرئيس الأمريكي تُواصل عملها بهذا الخصوص".

وأُعلن الاثنين، فوز "بايدن" بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميًّا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

ويوم الثلاثاء، بادر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تهنئة بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ومنذ إجراء الانتخابات لم يتوقف ترامب، عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها، مؤخرًا، بأنها الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة؛ وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنها الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ البلاد".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد خلال عطلة عيد الشكر، أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميًّا في الانتخابات؛ لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض، إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك"؛ لكنه أضاف: "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، وشدد على أنه "سيكون من الصعب جدًّا الإقرار بالهزيمة".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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