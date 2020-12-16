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"القيادة" تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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"القيادة" تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده "القيادة" تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات واطراد التقدم والازدهار للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لملك مملكة بوتان.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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