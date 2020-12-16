المكسيك تسجل 11 ألفا و228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

سجلت المكسيك 11 ألفا و228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و267 ألفا و202 حالة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 801 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المكسيك، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 115 ألفا و99 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.