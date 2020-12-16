أمطار صباحية بجدة و"الأرصاد" تتوقع استمرارها للرابعة مساءً.. و"الأمانة": "مستعدون"

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وسط دعوات إلى تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة وإفساح المجال للمعدات

شهدت عدة أحياء في جدة، صباح اليوم، هطولات متفرقة من خفيفة إلى متوسطة وسط أجواء غائمة، فيما أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الماطرة تتواصل في المحافظة الى الرابعة عصراً وتصحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

من جهتها، دعت أمانة جدة الى تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه وعدم ترك الأطفال يلعبون عند تجمعات المياه، كما دعت الى الابتعاد عن مصادر الكهرباء "أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء".

وأكدت الأمانة، في وقت سابق اليوم، أنها أكملت استعداداتها للتعامل مع الأمطار المتوقعة بالمحافظة.