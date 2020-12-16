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المسند: "الممطرة" تزحف جنوباً وهذه المناطق موعودة بالهطولات اليوم

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تبقى حالة عدم الاستقرار الجوي المتواضعة مؤثرة على أجزاء من أجوائنا

المسند:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تزحف الحالة الممطرة جنوباً؛ كاشفاً أن حالة عدم الاستقرار الجوي مؤثرة على أجواء المملكة.

تفصيلاً، قال المسند: اليوم 3 من الحالة المطرية 5، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً قليلاً، وربما تتشكل السحب التي قد تكون تحمل زخات مطرية على أجزاء محدودة من مناطق: #مكة #المدينة #القصيم #حفرالباطن، وما حولها و#طريف #القريات.. هذا والله أعلم.

وتابع: "بصفة عامة الحالات المطرية في المربعانية تعد قليلة وضعيفة".

وأضاف: تبقى حالة عدم الاستقرار الجوي المتواضعة مؤثرة على أجزاءٍ من أجوائنا؛ وذلك بسبب مرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي فوق أجواء بلاد الشام اليوم، ويجر معه الجبهة الباردة التي تسللت إلى أجواء #السعودية؛ وستخفض درجة الحرارة إلى حد ما في الوسطى وأجزاء من الغربية.. هذا والله أعلم.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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