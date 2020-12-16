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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بفيروس كورونا وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج

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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بفيروس كورونا وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بفيروس كورونا وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج

مصراوي Masrawy

08:10 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و770 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في كل من شنجهاي وقوانغدونغ وحالتين في يونان وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وفوجيان وشاندونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4061 حالة غادر منها 3795 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و821 شخصا، مشيرة إلى أن 6 آلاف و898 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 199 حالة منها 181 وافدة من الخارج.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7721 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 123 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 742 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6345 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و611 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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