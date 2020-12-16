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سرقات وتخريب بملايين الدولارات.. "آيفون" يتلقى ضربة هندية

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سرقات وتخريب بملايين الدولارات.. "آيفون" يتلقى ضربة هندية سرقات وتخريب بملايين الدولارات.. "آيفون" يتلقى ضربة هندية
هبطت قيمة سهم الشركة التايوانية بنحو 2.5% في التداولات

سرقات وتخريب بملايين الدولارات..

تعرّضت شركة تايوانية تشارك في إنتاج هواتف "آيفون" بالهند، لأعمال سرقة وشغب، نهاية الأسبوع الماضي؛ مما أدى إلى خسائر تُقارب 7.12 ملايين دولار، وسط خلاف بشأن قيمتها الحقيقية.

واحتج عمال هنود متعاقدون على عدم تلقي مستحقاتهم بشكل كامل، مقابل العمل الذي أدوه في المصنع التابع لشركة "ويسترون".

واحتشد العمال المتعاقدون في موقع الشركة بمنطقة بنغالور؛ من أجل المطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين ساعات العمل.

وعندما حضرت الشرطة الهندية إلى المكان، تحوّلت المطالب العمالية إلى أعمال شغب؛ مما أسفر عن تخريب في المعدات والسيارات.

وقدرت الشركةُ التايوانية الأضرارَ التي سجلت في المكان بستين مليون دولار؛ لكن ثمة مَن قال إن الرقم الفعلي أقل من ذلك.

في غضون ذلك، أوضحت سوق المال التايوانية، يوم أمس الثلاثاء، أن إنتاج الشركة لم يتأثر بشكل كبير، كما أن المستودع لم تلحق به أضرار كبيرة؛ بخلاف ما ذكرته الصحافة المحلية.

وعقب هذه الأحداث، هبطت قيمة سهم الشركة التايوانية بنحو 2.5% في التداولات الآسيوية المبكرة؛ وهو ما أثر على بورصة تايوان بشكل عام.

ووفق "سكاي نيوز" أوضحت الشركة أنها تعاونت مع السلطات المحلية بينما يتواصل تحقيق الشرطة لتحديد ملابسات ما حصل.

وأوردت الشركة التايوانية أنها مستمرة في التفاوض مع شركة التأمين بشكل الأحداث الأخيرة في المنشأة الهندية.

من ناحيتها، قالت شركة "أبل" الأمريكية إنها تُجري تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت شركة "ويسترون" قد أخلّت بالشروط؛ مضيفة أنها أرسلت موظفين ومحاسبين إلى المنشأة.

وتُعَد هذه الشركة التايوانية من أكبر مصادر إمداد شركة "أبل"، وتعمل على إنتاج هواتف "آيفون" في الهند لأربع سنوات.

ويُعد نجاح هذه الشركة مصدرَ فخر لحكومة ناريندرا مودي التي تراهن على زيادة التصنيع والاهتمام بالتقنية في البلد الآسيوي العملاق.شركة أبل أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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