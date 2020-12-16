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"الحياة الفطرية": لائحة جديدة تتضمن معالجة تهريب واقتناء "المفترسات"

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"الحياة الفطرية": لائحة جديدة تتضمن معالجة تهريب واقتناء "المفترسات" "الحياة الفطرية": لائحة جديدة تتضمن معالجة تهريب واقتناء "المفترسات"
يجري اعتمادها وترصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها على المخالفين

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يجري العمل على اعتماد لائحة الاتجار بالأنواع الفطرية لمعالجة عمليات تهريب واقتناء الحيوانات المفترسة وتغريم المخالفين.

وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل -بالتعاون مع المركز- على اعتماد هذه اللائحة، وقد تم الحرص على معالجة هذه المخالفات برصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها عند المخالفة، وسيتم تطبيق اللائحة حين اعتمادها.

جاء ذلك في رد لهم على استفسار أحد المغردين على "تويتر"؛ حيث أكدوا أيضاً خلاله أن مخالفات اقتناء أو الاتجار بالحيوانات المفترسة تقع ضمن هذا النطاق.المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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