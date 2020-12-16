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وزير التعليم: نحسم موعد امتحانات الثانوية لـ"الطلاب الباقين" خلال إجازة منتصف العام

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وزير التعليم: نحسم موعد امتحانات الثانوية لـ"الطلاب الباقين" خلال إجازة منتصف العام وزير التعليم: نحسم موعد امتحانات الثانوية لـ"الطلاب الباقين" خلال إجازة منتصف العام

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - أسامة علي:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة لم تستقر إلى الآن على طريقة أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام للطلاب الباقون للإعادة.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم حسم الأمر بالنسبة لطلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون خلال إجازة منتصف العام.

وقررت الوزارة أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات، وكذلك طلاب المنازل.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة ستقدم الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيًا، وستوفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيًا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات، وذلك توخيًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

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