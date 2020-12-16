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"الصحة": أكثر من 100 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

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الوزارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التسجيل: لتحفظ نفسك وتحمي مجتمعك

قالت وزارة الصحة أكثر من (100) ألف شخص سجّلوا حتى الآن في تطبيق "صحتي"؛ للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، المواطنين والمقيمين، إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" قائلة: لتحفظ نفسك وتحمي مجتمعك بادر بالتسجيل الآن عبر تطبيق "صحتي".

وبدعم كريم واهتمام متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- أعلنت "الصحة" بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ابتداءً من أمس الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020؛ وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.

وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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