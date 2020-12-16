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كورونا.. البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة و1.078 حالة بكوريا الجنوبية

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كورونا.. البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة و1.078 حالة بكوريا الجنوبية كورونا.. البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة و1.078 حالة بكوريا الجنوبية

كورونا.. البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة و1.078 حالة بكوريا الجنوبية

سيئول: قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 إصابة مؤكدة بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفًا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1.078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45.442.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة.البرازيل فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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