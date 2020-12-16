الهند تسجل 26382 إصابة جديدة و387 وفاة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 26 ألفا و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و932 ألفا و548 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 387 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 144 ألفا و96 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 339 ألفا و820 حالة.في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و456 ألفا و449 شخصا بزيادة قدرها 33 ألفا و813 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.