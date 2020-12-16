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تراجع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام المقبلة

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تراجع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام المقبلة تراجع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام المقبلة

مصراوي Masrawy

05:31 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وأضاف الهيئة أن طقس الخميس، معتدل على القاهرة والوجه البحري دافئ على المناطق الجنوبية، حيث تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر الأكثر تأثيرا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بجانب تراجع درجات الحرارة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20 -13، السواحل الشمالية، 19 - 14، جنوب سيناء 23-15، شمال الصعيد 21 - 10، جنوب الصعيد 24 - 11.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل مائل للدفء على المناطق الجنوبية.

وتابعت الهيئة: الشبورة هي الظاهرة الجوية المسيطرة على طقس الجمعة حيث تتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21 -13، السواحل الشمالية، 19 - 14، جنوب سيناء 23-15، شمال الصعيد 22 - 10، جنوب الصعيد 25 - 11.

وعن طقس السبت المقبل أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20 -13، السواحل الشمالية، 20- 14، جنوب سيناء 23-15، شمال الصعيد 22 - 10، جنوب الصعيد 25 - 11.

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