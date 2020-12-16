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اليوم.. للطيران تسير 49 رحلة دولية تقل 4500 راكب

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اليوم.. مصر للطيران تسير 49 رحلة دولية تقل 4500 راكب اليوم.. للطيران تسير 49 رحلة دولية تقل 4500 راكب

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:
تسير شركة للطيران، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5400 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (جوانزو، واشنطن، بيروت، الرياض، بغداد، جدة، أبوظبي، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، امستردام، نيويورك، جوبا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، الخرطوم، البحرين، المدينة المنورة، عمان، الشارقة)، و10 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و9 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4500 راكب.

من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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