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بايدن يختار أول وزير مثلي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة لإدارته المقبلة

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بايدن يختار أول وزير مثلي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة لإدارته المقبلة بايدن يختار أول وزير مثلي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة لإدارته المقبلة

مصراوي Masrawy

05:03 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن ترشيح بايدن لعمدة مدينة ساوث بيند السابق، بيت بوتيجيج، ليصبح وزيرا للنقل في إدارته المقبلة، ليكون بذلك أول شخص يعلن صراحة عن كونه مثلي الجنس يتولى منصب وزير في الولايات المتحدة.

وكان بوتيجيج منافسا ديمقراطيا سابقا في السباق الرئاسي. ومن المتوقع ترشيحه رسميا خلال فعالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، اليوم الأربعاء.

ووصف الفريق الانتقالي لبايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في بيان بوتيجيج بأنه "يجسد جيلا جديدا للقيادة الأمريكية".

وأضاف البيان :"إذا تم تأكيد تعيينه وزيرا للنقل، فسيعمل بوتيجيج على تحسين حياة جميع الأمريكيين، وسيحمل نفس الرؤية والفطنة السياسية التي أعادت تنشيط ساوث بيند عندما كان عمدة لها".

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