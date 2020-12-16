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مستشار الأمن الأمريكي يقطع زيارته لأوروبا بسبب هجوم إلكتروني

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مستشار الأمن الأمريكي يقطع زيارته لأوروبا بسبب هجوم إلكتروني مستشار الأمن الأمريكي يقطع زيارته لأوروبا بسبب هجوم إلكتروني

مصراوي Masrawy

02:41 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
قطع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، زيارته لأوروبا وعاد إلى واشنطن بسبب هجوم إلكتروني، يشتبه في أن نفذته.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن أوبراين عاد إلى واشنطن من باريس، الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفادت الصحيفة بأن عودة أوبراين تأتي لتنسيق استجابة للهجوم الذي استهدف وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي.

وكان من المقرر أن تستمر جولة أوبراين في أوروبا حتى يوم السبت لتشمل بريطانيا وإيطاليا.

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