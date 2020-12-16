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الإسكان: تعلن موعد إجراء الحجز الإلكترونى لـ 564 وحدة سكنية بـ"الإسكان المميز"

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الإسكان: تعلن موعد إجراء الحجز الإلكترونى لـ 564 وحدة سكنية بـ"الإسكان المميز" الإسكان: تعلن موعد إجراء الحجز الإلكترونى لـ 564 وحدة سكنية بـ"الإسكان المميز"

مصراوي Masrawy

02:30 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان الحجز الإلكتروني لـ 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المميز" بمدينة رشيد الجديدة ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، الساعة الـ10 صباح يوم الأحد 20 ديسمبر وحتى الثلاثاء 22 ديسمبر، على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان.

ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة، وتتوفر شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني:

وسجل سعر المتر 4980 جنيهًا وهو سعر موحد لكل المساحات، ووصل سعر الوحدة الـ90 مترًا لـ448 ألف وحدة 92 مترًا بـ467 ألف جنيه.​

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