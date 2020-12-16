أخبار عاجلة

رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات إلى 10 مليارات ريال -
تشديد أمني ومأمورية خاصة.. بدء جلسة الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه -
ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر -
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا -
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة -
حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المجتمعات العمرانية: تعلن آخر موعد لتقدم حائزي الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام للتقنين

Print
المجتمعات العمرانية: تعلن آخر موعد لتقدم حائزي الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام للتقنين المجتمعات العمرانية: تعلن آخر موعد لتقدم حائزي الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام للتقنين

مصراوي Masrawy

01:30 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المهندس محمد أنور هلال، عن فتح باب التقدم حتى يوم 24 ديسمبر الجاري، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدانًا (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدانًا، نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وأوضح هلال أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية