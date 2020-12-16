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الزراعة": تعاون مصري - برازيلي في مجال تحسين سلالات الماشية

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الزراعة": تعاون مصري - برازيلي في مجال تحسين سلالات الماشية الزراعة": تعاون مصري - برازيلي في مجال تحسين سلالات الماشية

مصراوي Masrawy

12:11 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - أحمد مسعد:

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلي، التعاون في مجال تحسين سلالات الأبقار عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان.

واستعرض الجانبان - خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء- مميزات سلالات الأبقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الألبان واللحوم، والتي بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم في تصدير اللحوم لكافة دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتي تتميز بإنتاج عال من مقارنة بتكلفة التغذية الخاصة بها.

وتطرق الجانب المصري إلى الموقف الحالي للبحث العلمي في مجال تناسليات الأبقار والجاموس، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتنمية الثروة الحيوانية في ، فضلا عن الخبرات المصرية في مجال رفع الكفاءة التناسلية في الأبقار والجاموس، وكذلك الخيول.

وأكد الجانبان إمكانية أن يشمل التعاون مجال التدريب، ونقل التقنيات الحديثة في مجال الرعاية التناسلية للأبقار ونقل وزراعة الأجنة والتحسين الوراثي، فضلا عن التعاون البحثي العلمي الزراعي، ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية البرازيلي والباحثين من مركز البحوث الزراعية المصري، وكذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال تناسليات الأبقار إلى مصر، فضلا عن اختيار سلالة برازيلية متميزة بإنتاج حيواني 4 أطنان لبن في الموسم بمعدل 12-15 كيلو يوميا ومع تغذية لا تزيد عن 1 كيلو علف مركز في اليوم بالإضافة إلى البرسيم والدريس، وهي سلالة ملائمة للظروف الجوية المصرية.

واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مزرعة نموذجية، بالوجهين القبلي والبحري تشرف عليها المعاهد البحثية من مركز البحوث الزراعية في مصر والبرازيل.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعي البرازيلي، والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، ومن الجانب البرازيلي الملحق الزراعي البرازيلي وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلي ومعهد بحوث أبقار الألبان واللحوم وممثل أبحاث أبقار الزيبو.

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