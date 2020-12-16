أمريكا تسجل إجمالي 16.6 مليون إصابة بكورونا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1% مقارنة بالوقت نفسه أمس الاثنين لتصل إلى 6ر16 مليون إصابة، حتى الساعة 03:33 مساء بتوقيت نيويورك، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 4ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 61ر1 مليون إصابة بزيادة 1% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 7ر5% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 49ر1مليون إصابة.

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، وهو 254 حالة وفاة.