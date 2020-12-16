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القبض على قائد سيارة اقتحم شريط السكة الحديد في الأقصر

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القبض على قائد سيارة اقتحم شريط السكة الحديد في الأقصر القبض على قائد سيارة اقتحم شريط السكة الحديد في الأقصر

مصراوي Masrawy

11:58 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد سيارة اقتحم شريط السكك الحديد بقصد العبور من معبر غير شرعى، ونجح قائد القطار من التوقف قبل الاصطدام بالسيارة.

بدأت الواقعة أثناء عبور سيارة نصف نقل رقم (ص ق ل ٨١٤٦) للسكة ما بين محطتي قنا والاشراف من مكان غير معد​ للعبور، وأثناء مرور قطار 935 الأقصر/ الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة ولم تسفر الواقعة عن أية تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.

ووجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بصرف مكافأة لصبري أحمد قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظرًا ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حدث طارئ وغير متوقع.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين باتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا علي سلامة وامان مسير القطارات.

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