أخبار عاجلة

تشديد أمني ومأمورية خاصة.. بدء جلسة الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه -
ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر -
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا -
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة -
حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو"

Print
حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو" حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو"

مصراوي Masrawy

11:16 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بتصنيع مخدر الفودو والاتجار به.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية")، باتخاذه مسكنه بدائرة القسم مصنعاً لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، واتخاذه من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الفودو المخدر- كمية من البردقوش– مبلغ مالي – زجاجات وعبوات لمواد تستخدم في عملية التصنيع– كمية كبيرة من الأكياس البلاستيك – ميزان حساس – هاتف محمول – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والسلاح للدفاع، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية