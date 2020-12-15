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المبعوثة الأممية: الانتخابات الليبية في موعدها والعملية السياسية مستمرة

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المبعوثة الأممية: الانتخابات الليبية في موعدها والعملية السياسية مستمرة المبعوثة الأممية: الانتخابات الليبية في موعدها والعملية السياسية مستمرة

مصراوي Masrawy

11:00 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

طرابلس - (د ب أ)

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اجتماعًا اليوم لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لاطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية ولاطلاعهم أيضاً على خطط البعثة للمضي قدمًا في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.

وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة إن العملية السياسية مستمرة وخاصة في ما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وأيضا فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وفي هذا السياق، أعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة عن عزمها القيام بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، منوهةً إلى أن البعثة مصرة على السير بعزم في هذه العملية، وأنه لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق.

كما أعلنت عن عزم البعثة على تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.

واختمت الممثلة الخاصة بالإنابة: "إنني ملتزمة بالكامل، وقد غادر القطار المحطة بالنسبة إلى هذا المسار، ولم يعد من مجال للعودة إلى الوراء. التوقعات عالية على المستوى الدولي، لكن الأهم أنها عالية أيضاً لدى الشعب الليبي، دعونا لا نخذلهم، لنكن أذكياء ومتطلعين إلى المستقبل، ولنعمل معًا".

وكان مجموعة من أعضاء لجنة الحوار قد أعلنوا يوم أمس عن مقاطعتهم للجلسات الحوار في حال ما أسموه "تعنت" البعثه في فرض آليات الترشح على حد قولهم.

وأعلنت مجموعة من أعيان منطقه "برقة" شرق ليبيا عن ترشيح المستشار عقيلة صالح ممثلاً لشرق ليبيا في الحوار وتوليه رئاسة المجلس الرئاسي الجديد والذي يتكون من رئيس ونائيبين موازعين على أقليم ليبيا التاريخية برقة وطرابلس وفران.

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