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موريتانيا: سنحصل على ٨٥٠ ألف جرعة لقاح كورونا مطلع ٢٠٢١

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موريتانيا: سنحصل على ٨٥٠ ألف جرعة لقاح كورونا مطلع ٢٠٢١ موريتانيا: سنحصل على ٨٥٠ ألف جرعة لقاح كورونا مطلع ٢٠٢١

مصراوي Masrawy

10:59 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت موريتانيا أنها ستحصل على 850 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا مطلع يناير المقبل وأنها اتخذت الترتيبات اللازمة لذلك.

وقال مسؤولون سياسيون اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ستحصل على 850 ألف جرعة من اللقاح وأن الإجراءات متسارعة للحصول عليها".

وأوضح عضو البرلمان الموريتاني رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب ولد أمين أن هذا الاعلان تم خلال اجتماع عقدته الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء مع رئيس الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) دعا الأحزاب للاجتماع.

ووصفت الأحزاب الوضع الحالي في موريتانيا بـ"الخطير" وحثت بعضها البعض على القيام بحملات تعبئة للرأي العام حول ضورة الوقاية وإحترام إجراءات السلامة.

وتوفي اليوم الثلاثاء ثمانية أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وهي أكبر حصيلة يومية على الإطلاق تسجل في موريتانيا منذ ظهور الجائحة.

وقال مدير الصحة العمومية الموريتانية الدكتور سدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الوفيات بلغت 8 بينما سجلت 296 إصابة جديدة بكورونا بالإضافة إلى 130 حالة تعافي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 11431 بينها 236 وفاة و8248 حالة شفاء.

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