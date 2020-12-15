"الوطنية للإسكان" توقع شراكة تطوير مع "العقارية" لتوفير 557 وحدة سكنية بالرياض

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المشروع على مساحة 430,296 م2 في حي الرمال قرب جامعة الأميرة نورة

وقعت الشركة الوطنية للإسكان اليوم بمقرها في الرياض اتفاقية لتوفير 557 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج سكني بمشروع الضاحية السكني الواقع في مدينة الرياض مع الشركة العقارية السعودية، وقام بالتوقيع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي ومن جانب الشركة العقارية السعودية الرئيس التنفيذي إبراهيم بن محمد العلوان.

ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 430,296 م2 في حي الرمال شمال الرياض وبموقع مثالي على بُعد عشرين دقيقة من مركز العاصمة، وبالقرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الإمام محمد بن سعود ومطار الملك خالد الدولي، وبمساحات أرض تبدأ من 230 م2 إلى 765 م2 بإجمالي عدد 557 وحدة سكنية، تتنوع بين الدوبلكسات والفلل، ويمتاز المشروع بتوفير بيئة سكنية ومجتمعية متكاملة شرق مدينة الرياض، فيما يُعدّ مشروع الضاحية السكني استمرارًا للمشروعات السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة، وتشمل الاتفاقية تطوير المشروع على أن يكون مكتمل الخدمات من مدارس ومساجد وحدائق وأماكن ترفيهية وشركات ومحال تجارية ما يُسهم في تحقيق أهداف "برنامج الإسكان" وتعزيز معايير برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

خلال حفل التوقيع أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي: "نحرص دومًا في الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع الشركات المتخصصة على تطوير المزيد من المشروعات السكنية التي لا تقتصر على مجرد توفير الوحدات المتنوعة ذات التصاميم المميّزة والنماذج العصرية، وإنما أيضًا نعمل على توفير بيئة متكاملة من حيث المرافق والخدمات لتلبية التطلّعات وتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع التطوير العقاري، وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان" وكذلك برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030".

ومن جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية الأستاذ إبراهيم بن محمد العلوان: "نشكر الشركة الوطنية للإسكان على جهودها في قطاع الإسكان وعلى إتاحتها الفرص للقطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في تلبية حاجة المواطنين إلى المزيد من المشروعات".

وأضاف العلوان: "ونحن في الشركة العقارية السعودية نملك الخبرة الكافية لأكثر من 44 سنة ملتزمون بمواصفات وتوجه الشركة الوطنية للإسكان في بناء مجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات في مجتمع سكني واحد وتقدم جودة الحياة, ونظرًا لما توليه حكومتنا الرشيدة رعاها الله من اهتمام في قطاع الإسكان ودعم وزارة الإسكان لقطاع التطوير العقاري، ممثلة في الشركة الوطنية للإسكان وضعنا في إستراتيجيتنا للخمس سنوات القادمة العمل على طرح مجمعات سكنية مميزة امتدادًا لخبرتنا السابقة في هذا المجال وإضافة إلى توافقها مع متطلبات السوق".

تأتي هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات التي تُوقع بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين لتوفيرها للأسر المستفيدة ضمن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.