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مستشار الرئيس: وقعنا اتفاقًا مع "جافي" لتوفير لقاحات كورونا للمصريين

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مستشار الرئيس: وقعنا اتفاقًا مع "جافي" لتوفير لقاحات كورونا للمصريين مستشار الرئيس: وقعنا اتفاقًا مع "جافي" لتوفير لقاحات كورونا للمصريين

مصراوي Masrawy

10:39 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح يتابع بشكل يومي كل جديد في أزمة كورونا، والدولة تتواصل مع مؤسسة "جافي" الراعية للقاحات من أجل توفير اللقاح للمصريين وضمان كفاءته، مشيرا إلى أنها منظمة لها جناح علمي وجناح تمويلي بدعم من مؤسسة بيل جيتس.

وشدد تاج الدين - خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية - على أن الحماية من الكورونا هدف عالمي لأن العدوى تؤثر على الجميع في أنحاء العالم.

وقال إن اتفقت مع منظمة "جافي" وتم بالفعل توقيع اتفاق معها بمعرفة وزيرة الصحة ووزير المالية المصريين، حيث أكد وزير المالية توافر التمويل اللازم للحصول على اللقاح وحماية حياة المصريين.

ولفت إلى أن العالم به أكثر من ١٠٠ لقاح أهمها الصيني والروسي والأمريكي والأوروبي، والجهات المعنية في مصر تتابعها وتراقبها للحصول على ما يتميز بالأمان والفاعلية العالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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