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أمريكا تسجل 204,748 إصابة جديدة بكورونا.. والفيروس يصيب الآلاف بعدة دول أوروبية

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أمريكا تسجل 204,748 إصابة جديدة بكورونا.. والفيروس يصيب الآلاف بعدة دول أوروبية أمريكا تسجل 204,748 إصابة جديدة بكورونا.. والفيروس يصيب الآلاف بعدة دول أوروبية
إجمالي الإصابات بالولايات المتحدة تعدى الـ 16 مليون والوفيات أكثر من 300 ألف حالة

أمريكا تسجل 204,748 إصابة جديدة بكورونا.. والفيروس يصيب الآلاف بعدة دول أوروبية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 204,748 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1,766 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 16,317,892 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 300,032 حالة وفاة.

وسجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 506 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 64791 حالة وفاة، حيث أشارت الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 18450 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,888,000 إصابةً.

وفي إيطاليا بلغ عدد الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، 846 حالة وفاة, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 65857 حالة وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، إلى أنها سجلت 14844 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1870576 إصابةً.

وسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 388 حالة وفاة و10328 إصابة جديدة، وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم, أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,762,212 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48401 حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بسويسرا 4271 إصابة, ليصل عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 388 ألف إصابة، حيث أوضحت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان لها اليوم، أنها سجلت 103 حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5692 حالة وفاة.

وسجلت اليونان 1240 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126372 إصابةً، حيث أعلنت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان لها اليوم، عن تسجيل 98 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3785 حالة وفاة.

وسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 349 إصابة جديدة, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42250 إصابةً، حيث أشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها أنها سجلت ثماني حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 418 حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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