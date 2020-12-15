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"كورونا" يصيب 2793 مغربيًا و468 جزائريًا و273 سودانيًا في آخر 24 ساعة

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"كورونا" يصيب 2793 مغربيًا و468 جزائريًا و273 سودانيًا في آخر 24 ساعة "كورونا" يصيب 2793 مغربيًا و468 جزائريًا و273 سودانيًا في آخر 24 ساعة
بلغ إجمالي الإصابات بالمغرب 403,619 والوفيات 6711 شخصًا

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية، 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 وفاة، و215 حالة تعافٍ.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة إلى 21864 متضمنة 1372 وفاة، وتعافي 12667 حالةً.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 93065 إصابةً.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة بالجزائر الدكتور جمال فورار في تصريح صحفي اليوم، بتسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2623 حالة وفاة, فيما بلغ عدد حالات الشفاء 419 حالةً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 61307 حالات شفاء.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 403,619 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 52 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6711 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 362,911 حالة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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