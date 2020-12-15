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"المركزي السعودي" يُصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات القطاع

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"المركزي السعودي" يُصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات القطاع "المركزي السعودي" يُصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات القطاع
تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويقها للعملاء

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية التي تمثل نقلة في إجراءات الموافقة على هذه المنتجات، حيث يأتي ذلك حرصًا على تلبية احتياجات قطاع التأمين، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، وسعيًا لرفع جودة آلية اعتماد المنتجات التأمينية.

وفي التفاصيل، أوضح البنك المركزي أن الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قِبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التي تتطلب إما موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة أو إشعاره قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.

وبين البنك أن هذه الضوابط ألزمت شركات التأمين باستحداث لجنة المنتجات؛ لتتولى عملية حوكمة الإجراءات الواردة في الضوابط، وذلك لضمان جودة تصميم المنتجات التأمينية وتطويرها، وتقييم مخاطر وأداء هذه المنتجات التأمينية، والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية.

البنك المركزي السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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