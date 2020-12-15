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"ساوموني بصوري الخاصة".. أقوال ربة منزل تعرضت للابتزاز في الساحل

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"ساوموني بصوري الخاصة".. أقوال ربة منزل تعرضت للابتزاز في الساحل "ساوموني بصوري الخاصة".. أقوال ربة منزل تعرضت للابتزاز في الساحل

مصراوي Masrawy

10:11 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

استمتعت نيابة الساحل لأقوال ربة منزل تعرضت للابتزاز من سائق توك توك و3 عاطلين بدائرة القسم.

وقالت المجني عليها إن إنها استقلت توك توك يقوده المتهم الأول بقصد توصيلها لمنزلها، لكن أثناء نزولها نسيت هاتفها المحمول وعندما وصلت للمنزل، اتصلت على هاتفها عدة مرات حتى استجاب المتهم.

وأضافت أن المتهم طالبها بدفع مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه لرد الهاتف، والامتناع عن نشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي محيط منزلها.


وأشارت إلى أنها أبلغت قسم شرطة الساحل الذين تمكنوا من ضبط المتهمين.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافهم بارتكاب الواقعة، وحددت جلسة غدًا الأربعاء لنظر أمر تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات.

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