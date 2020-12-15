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وفاة وزير الخارجية الموريتاني السابق حسني ولد ديدي

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وفاة وزير الخارجية الموريتاني السابق حسني ولد ديدي وفاة وزير الخارجية الموريتاني السابق حسني ولد ديدي

مصراوي Masrawy

10:09 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

نواكشوط - (د ب أ)

توفي مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط حسني ولد ديدي، وزير الخارجية الموريتاني الأسبق ووزير التربية والتعليم لأطول فترة في تاريخ موريتانيا عن عمر ناهز 85 عامًا.

ويرقد الوزير السابق منذ أربعة أيام في غيبوبة بأحد مستشفيات العاصمة الموريتانية دون إعلان سبب وفاته مع أن الكثير من الوفيات المعلنة اليوم كانت نتيجة الاصابة بفيروس كورونا.

وشغل ولد ديدي وزارة التعليم في الفترة ما بين 1979 و1991 ثم عين في 1992 وزيرًا للخارجية والتعاون قبل أن يتقاعد وينتخب رئيسًا لبلدية العاصمة لمدة خمس سنوات ثم وزيرًا للداخلية.

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