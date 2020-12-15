أخبار عاجلة

حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فلسطين: إسرائيل تستهدف خلق واقع استعماري يجعل حل الدولتين مستحيلاً

Print
فلسطين: إسرائيل تستهدف خلق واقع استعماري يجعل حل الدولتين مستحيلاً فلسطين: إسرائيل تستهدف خلق واقع استعماري يجعل حل الدولتين مستحيلاً

مصراوي Masrawy

10:03 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

رام الله - (د ب أ)

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستهدف من وراء تصعيد التوسع الاستيطاني "خلق واقع كولنيالي (استعماري) جديد يجعل من حل الدولتين وسيادة فلسطين على أراضيها أمرًا مستحيلاً".

وأدان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان الهجمة الاستعمارية الممنهجة والمتواصلة على القدس المحتلة، بما فيها تكثيف الاستيطان الاستعماري، وعزل البلدة القديمة ومحيطها عن باقي القدس وعزل المدينة عن باقي أرض دولة فلسطين.

وقال أبو ردينة إن إسرائيل، وكجزء لا يتجزأ من ممارساتها الأحادية، تستهدف ما يقارب 30 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية، خاصة في بطن الهوى في سلوان والشيخ جراح.

وأضاف أن هذا العدد من العائلات من المقرر إخلاؤهم من منازلهم لصالح جمعيات يمينية استيطانية في المدينة في أية لحظة، والذي سيؤدي إلى تشريد العشرات من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد أن ذلك يتطلب التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لردع إسرائيل ومساءلتها ووقف خروقاتها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334.

وذكر أبو ردينة أن إسرائيل "لا تزال تواصل استهداف مدينة القدس المحتلة، من خلال المزيد من الإجراءات غير القانونية وتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة ومحو هويتها وثقافتها العربية عبر المشاريع الاستيطانية".

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن "إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس موشي ليئون أعلن اليوم، عن إقرار خطة متعددة السنوات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة على مدار ال20 سنة المقبلة بما يشمل بناء 8300 وحدة استيطانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية